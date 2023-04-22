Tesla ve Starship'ten gelen kötü haberler sonrası Elon Musk'ın serveti bir günde 13 milyar dolar eridi

Tesla'nın ilk çeyrek sonuçları ve "Dünyanın en güçlü uzay roketi" olarak lanse edilen Starship'in fırlatıldıktan birkaç dakika sonra infilak etmesinin ardından, Elon Musk'ın serveti 24 saat içinde 13 milyar dolar eridi.

Tesla'nın ilk çeyrek sonuçları ve SpaceX'teki gelişmelerin ardından Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın serveti bir günde 13 milyar dolar azaldı.

HİSSE BAŞI KARI 0,73 DOLARA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl 3,32 milyar dolar olan Tesla'nın ilk çeyrekteki net geliri yüzde 24 düşüşle 2,51 milyar dolara indi. Şirketin hisse başı kârı ise 0,95 dolardan 0,73 dolara düştü. Tesla'nın bilançosu sonrası borsadaki hisseler de geriledi. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri dün yüzde 9,75 düşüşle 162,99 dolara indi.

STARSHIP İNFİLAK ETMİŞTİ

Musk'ın sahip olduğu SpaceX şirketinin 'dünyanın en güçlü uzay roketi' olarak nitelenen roketi Starship, geçen haftaki ertelemenin ardından fırlatılmış ancak birkaç dakika sonra infilak etmişti.