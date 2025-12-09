Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında 4 milyonuncu araç üretildi

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'in Şanghay şehrindeki fabrikasında 4 milyon araç üretim eşiğinin aşıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, fabrikada üretilen 4 milyonuncu aracın dün akşam banttan indirildiği duyurularak, aracın "Model Y L" elektrikli otomobil olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ocak 2019'da hizmete giren fabrikada 1 milyon araç eşiğinin aşılmasının 30 aydan fazla sürdüğüne ancak artan kapasiteyle 3 milyondan 4 milyona geçişin 14 ayda gerçekleştiğine işaret edildi.

Fabrika, 2 milyonuncu aracı Eylül 2023'te, 3 milyonuncu aracı Ekim 2024'te banttan indirmişti.

Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen otomobil sayısı, bu yılın ilk 9 ayında 675 bine ulaşırken, markanın global araç üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda bulunuyor. Burada üretilen araçlar, Çin dışında Asya Pasifik ülkeleri ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Sanayi zincirinde yerlilik oranı yüzde 95 olan fabrikanın tedarikçilerinin büyük bölümünü, Şanghay'ın periferisinde bulunan Yangzı Nehri Deltası'ndaki üreticiler oluşturuyor.