Haberler

Tesla'nın otomobil teslimatı ikinci çeyrekte beklentileri aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde 480 bin 126 araç teslim ederek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Şirketin üretimi yıllık yüzde 10,1 arttı.

NEW ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde teslim ettiği otomobil sayısı, 480 bin 126 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tesla, 2026'nın nisan-haziran dönemine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde 451 bin 758 araç üretti.

Bu dönemde üretimi yıllık bazda yüzde 10,1 artan Tesla, geçen yılın aynı döneminde 410 bin 244 araç imal etti.

Şirketin ürettiği araç sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla da yüzde 10,6 arttı.

Tesla'nın 2026'nın ikinci çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı da yıllık bazda yüzde 25 artarak 480 bin 126'ya ulaştı.

Şirket, 2025'in nisan-haziran döneminde 384 bin 122 araç teslim etti.

Tesla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde teslim ettiği araç sayısı, ilk çeyreğe kıyasla da yüzde 34,1 artış kaydetti.

Elektrikli otomobil üreticisinin teslimat sayısı, 406 bin civarında olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararına itiraz

Hacıosmanoğlu'na baş kaldırdılar! İlerleyen günlerde ortalık karışacak
Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Yüzmüyorlardı ama akıntıya kapıldılar! Çocuklardan haber yok
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Sadece 2 dakika kala işine son verildi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı