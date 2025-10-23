Haberler

Tesla'nın 3. Çeyrek Net Karı Yüzde 37 Azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğinde net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını açıkladı. Gelir ise yüzde 12 artışla 28,1 milyar dolara ulaştı. Araç teslimatında ise yüzde 7 artış görüldü.

NEW Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalış kaydetti.

Tesla, 2025'in temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 28,1 milyar dolara ulaştı. Tesla, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 25,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalışla 1,4 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 62 sent olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 39 sente indi.

Tesla'nın geliri yılın üçüncü çeyreğinde tahminleri aşarken, karı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Teslimat sayılarında artış

Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel çapta 447 bin 450 otomobilin üretimini yaparken, 497 bin 99 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5 azalırken, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 7 artış kaydetti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte küresel çapta rekor düzeyde araç teslimatı ve enerji depolama sistemi kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu güçlü performansın da rekor düzeyde gelir elde edilmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, otomotiv ve enerji sektörlerinde yeni ürünler sunmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ticaret, gümrük vergileri ve maliye politikalarındaki değişikliklerin yol açtığı kısa vadeli belirsizliklerle karşı karşıya olsak da uzun vadeli büyüme ve değer yaratmaya odaklanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Hastane önünde kahreden olay! Emekli polis kendini vurdu

Hastane önünde kahreden olay! Emekli polis kendini vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.