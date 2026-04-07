Tesla, Alman otomobil pazarında yeniden ivme kazandı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'daki tescil sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre dört kattan fazla artış gösterdi.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), 2026'nın mart ayı ve ilk çeyreğine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak-mart döneminde ülkede trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı, 2025'in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 5,2 artarak 699 bin 404'e ulaştı.

Mart ayında satışların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak yaklaşık 300 bin seviyesine çıkması dikkati çekti. Bu rakam, Haziran 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık satış verisi oldu.

Alman otomobil pazarında elektrikli araçlara yönelik talep, geçen yıla oranla belirgin bir artış gösterdi. Sadece mart ayında elektrikli araç satışları yüzde 66,2 artarken bu segmentin toplam pazar payı yüzde 24'e yükseldi. Söz konusu oran, geçen yılın aynı ayına göre 7,2, şubat ayına göre ise 2,1 puanlık bir artışa tekabül ediyor.

Plug-in hibrit araçlar dahil edildiğinde, Almanya'da trafiğe çıkan her üç yeni otomobilden birinin elektrikli motor desteğine sahip olduğu görülüyor.

İçten yanmalı motorlu araçlara olan ilgi azalmaya devam ederken dizel ve benzinli araç satışlarında gerileme kaydedildi.

Tesla ve BYD arasındaki rekabet

Üreticiler bazında bakıldığında Tesla, mart ayında Almanya'da 9 binden fazla araç satışı yaparak satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre artırdı.

Mart ayı verilerine göre Tesla'nın pazar payı yüzde 3'ün üzerine çıkarken Çinli rakibi BYD yüzde 1,2 pazar payında kaldı.

Tesla'nın 2025 yılında artan rekabet, model eksikliği ve Üst Yönetici Elon Musk'ın siyasi tutumuna yönelik tüketicilerde oluşan tepki gibi nedenlerle Avrupa genelinde kaybettiği pazar payını, 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden geri kazanmaya başlaması dikkati çekti.

KBA verileri, Tesla'nın mart ayı tescillerinin yıllık bazda yüzde 315,1 artışla 9 bin 252 adede ulaştığını, ilk çeyrek toplamının ise yüzde 160 artışla 12 bin 829 olduğunu ortaya koydu. BYD ise aynı ay yüzde 327,1'lik sıçrama ile 3 bin 438 araç tescil ettirerek ilk çeyrek toplamını 9 bin 120 adede çıkardı.

Alman markaları arasında Opel, satışlarını yüzde 43 artırarak dikkati çeken bir büyüme yakaladı.

Lüks segmentte Audi yüzde 25, BMW yüzde 16,5 ve Mercedes-Benz yüzde 7,5 artış kaydetti.

Pazar lideri Volkswagen mart ayında yüzde 3,2'lik sınırlı bir büyüme ile ortalamanın gerisinde kaldı.

Porsche ise beklentilerin uzağında kalarak satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1'lik düşüş yaşadı.