TESKOMB Başkanlar Buluşması Antalya'da düzenlendi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması toplantısı, Antalya'da düzenlendi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

Geçen yıl esnafa 115 milyar lira kredi kullandırdıklarını belirten Arslan, bu yıl bu rakamı 148 milyara taşıdıklarını kaydetti.

Bankada esnafın biriken kredi dosyaları bulunduğunu ifade eden Arslan, pazartesi gününden itibaren yoğun bir şekilde çalışarak dosyaları değerlendireceklerini belirtti.

Esnafa yönelik çalışmalara vurgu yapan Arslan, şöyle konuştu:

"Esnaf kredimiz sübvansiyonlu. Bunun dışında da talep eden esnafımızı kullandırmak üzere yeni bir takım kredi ürünleri geliştiriyoruz. Sübvansiyonlu olmaksızın ama uygun faiz oranlarını yakalayacak bir takım ürünler bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz esnafımızdan ipotek alınıyor. Bu ipoteklere birinci dereceyi korporatifler koyuyorlar, birinci derece ipotek. Bunlara ikinci derece ipotek koymak suretiyle esnafımıza kendi kaynağımızdan ve sübvansiyonsuz bir milyon liraya kadar yeni bir kredi hattı açıyoruz. Bu da inşallah rahatlatacaktır."

Kredi garanti fonuyla da kefaletle birlikte ilave 500 bin liralık bir kredi limiti oluşturulduğunu anlatan Arslan, esnaf kredi kartlarının limitini de esnaf başına 500 bin liraya çıkardıklarını bildirdi.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program doğrultusunda enflasyonun da düştüğünü ifade eden Arslan, "Yılbaşından itibaren esnafımızın ödediği yüzde 25 olan faiz oranlarında kayda değer bir indirim yapacağız. Bunun da müjdesini veriyorum. Esnafımıza ne yapsak az, sizlere gerçekten minnettarız. Esnafımız ülke ekonomimizin bel kemiğidir." diye konuştu.

TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül ise toplantıda esnafın talep ve sorunlarını değerlendireceklerini söyledi.

Yaklaşık 22 yıldan önce Türkiye'de esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Akgül, "TESKOMB 2000'li yıllarda neydi şimdi ne oldu. Biz buralara Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldik. Onun desteğiyle geldik. Siyaset yapmıyorum, doğruları söylüyorum." dedi.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da esnafın ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de esnaf ve sanatkarların toplum içerisinde ve ticaret hayatında güven sembolü olduklarını kaydetti.