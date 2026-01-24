Haberler

TESK'ten esnafa özel enerji tarifesi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın enerji maliyetlerinin artığına dikkat çekerek, özel enerji tarifesi hazırlanmasını talep etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için özel enerji tarifesi hazırlanması talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf tarafından kullanılan cihazların pek çoğunun elektrikli olduğuna ve bunun enerji maliyetlerine etkisine işaret etti.

Dükkanların vitrin aydınlatması, fırınlar ve buzdolapları gibi cihazlar nedeniyle enerji giderlerinin arttığını aktaran Palandöken, elektrik ve doğalgaz faturalarını maliyetlere yansıtmak mecburiyetinde kaldıklarını bildirdi.

Palandöken, konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ilettiklerini belirterek, "Bu konuda esnaf için özel bir tarifenin olması lazım. Ticarethane statüsündeki esnaf, en yüksek tarifeyi kullanıyor. Bilindiği üzere her şey elektrikli, teknoloji geliştikçe her şeyin elektrikle çalıştığı bir döneme geldik. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasını ivedilikle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
