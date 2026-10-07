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TESK'in yeni dönemin ilk kurul toplantısında dört genel başkan vekili görevlendirildi

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TESK'in yeni dönemin ilk kurul toplantısında dört genel başkan vekili görevlendirildi
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TESK’in yeni dönemdeki ilk Yönetim ve Denetim Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Mehmet Yiğiner’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda dört isim genel başkan vekili olarak görevlendirildi; esnafın sorunlarına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çalışma planı kararlaştırıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) yeni dönemindeki ilk Yönetim ve Denetim Kurulu Toplantısı, TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in başkanlığında gerçekleştirildi.

TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in başkanlığında düzenlenen toplantıya; TESK Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Adlıhan Dere, Hasan Geriter, Ali Karaca, Mehmet Burhan Aksak, Yalçın Ata, Muharrem Karabacak, Şevket Keskin, Metin Kara, Aziz Fatih Yılmaz, Kadir Durmuş, Sami Kayın ve İsmail Karacabey ile Denetim Kurulu Üyeleri Turan Kurnaz, Alim Yeşil, Murat Bakırhan, Adnan Karamanlı ve Fehmi Çankaya katılım sağladı. Toplantıda, esnaf ve sanatkarların sorunları ile çözüm önerileri ele alınırken, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar ve görev dağılımları değerlendirildi.

Dört isim genel başkan vekili olarak görevlendirildi

Toplantıda gerçekleştirilen görev dağılımı kapsamında TESK Genel Başkan Vekili olarak Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, Türkiye Metal Otomotiv Makine Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere görevlendirildi. Yeni dönemin ilk Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısında alınan kararların, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Esnafın sorunları için kısa, orta ve uzun vadeli çalışma planı

Toplantıda esnaf ve sanatkarların karşı karşıya kaldığı sorunlar, talepler ve beklentileri değerlendirilerek çözüm odaklı çalışmaların kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, ilgili kamu kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli temasların gerçekleştirilmesi, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümüne yönelik girişimlerin artırılması ve teşkilatın sahadaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların hızlandırılması ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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