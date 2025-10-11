TESK Başkanı Palandöken: Sigorta Teminatları Güncellenmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç sayısının her geçen yıl artmasına rağmen sigortalılık oranlarının yükselmediğini belirterek, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de trafikteki araç sayısının arttığını, buna karşın zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortalılık oranlarının düşük seviyede kaldığını bildirdi.

Türkiye'de 6 milyon aracın sigortasının bulunmadığı bilgisini veren Palandöken, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı. Her yıl 2,5 milyona yakın araç trafiğe kaydoluyor. Kasko sigortasında ise bilindiği üzere araç sahiplerinin yüzde 70'i kasko yaptıramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sigorta şirketlerinin poliçelerde taksit imkanı sunmasını olumlu bulduklarını ancak bunun yeterli bir adım olmadığını anlattı.

Trafikteki motosiklet sayısındaki artışa da dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"En çok kaza motosikletlerde yaşanıyor. Bu araçlardaki sigortalılık oranları ise endişe verici. Ülkemizde son 10 yılda motosiklet sayısında yüzde 120 oranında artış var. Buna paralel olarak kaza oranları da aynı şekilde artıyor. Ancak sigorta oranlarına bakıldığında, motosikletlerin yalnızca yüzde 35'i sigortalı, yüzde 65'i sigorta kapsamı dışında. Bu durum kazalara karışan motosikletlerin diğer sürücülerle birlikte ciddi sıkıntılar yaşamasına neden oluyor."