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TESK Başkanı Palandöken'den yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okul servisi uyarısı:

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- "Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı olması gerekiyor. Onların okula götürülüp getirilmelerine ilişkin ilgili oda belgesine sahip, sertifikaları olan şoförlerimiz uyarıldı ve gerekli tedbirler alındı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin, "Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için ailelere, öğretmenlere, esnafa ve kolluk kuvvetlerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Öğrencilerin, korsan satıcıların ürünlerinden ve bağımlılık yapan içeriklerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, ailelerin çocukların gidiş geliş saatleri, arkadaş çevresi ve okul içindeki davranışlarını yakından takip etmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, okul çevresindeki esnafın da öğrenci güvenliğine dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, servis araçlarının bakımlı olması ve öğrencilerin güvenli şekilde indirilip bindirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Servislerde görev yapan "eğitici ve koruyucu ablaların" da öğrencilerin indirilip bindirildiği bölgelerdeki cadde, sokak ve trafik akışını dikkate alması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kazasız belasız yetişmeleri, eve sağlıklı gelip gitmeleri, beslenmeleri, kimlerle birlikte oldukları kontrol edilmeli. En önemlisi kolluk kuvvetleri. Hem yerel yönetimlerin hem de emniyet güçlerinin buraları çok sıkı takip etmesi çok önemli. Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı olması gerekiyor. Onların okula götürülüp getirilmelerine ilişkin ilgili oda belgesine sahip, sertifikaları olan şoförlerimiz uyarıldı ve gerekli tedbirler alındı."

Kaynak: AA
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