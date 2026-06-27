Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çıraklık çocuk işçiliği değil, mesleki eğitimdir" dedi.

Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatilinin verimli değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okullar artık tatil oldu. Bu yaz tatilini çocuklarımız değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın, heveslendiği bir meslek dalında; elektrik, elektronik artık hangi mesleği çok seviyorsa, el becerilerini geliştirmesi için hemen çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin. Yani bu çıraklık değil. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin, el becerileri olan, el becerisi gelişmiş, kendi işini kendi yapabilen ve beşeri münasebet kazanabilen bir birey olması için bu çok önemli" diye konuştu.

"Mahalledeki esnaf işletmeleri gençler için okul niteliğinde"

Gençlerin meslek sahibi olmasının en sağlam yolunun, Ahilik kültürünün temelini oluşturan usta-çırak ilişkisinin yeniden güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bildiğimiz gibi en çok korktuğumuz şey, çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara yönelmesidir. Amaç, bunun önüne geçmektir. Belirli bir iş yerinde, giriş-çıkış saatleri belli olacak şekilde, sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı bulunmaları çok önemlidir. Dünyada 138 milyon çocuğun çıraklık ve çocuk işçiliğiyle ilgili olduğu, UNICEF'in yaptığı tespitlerde yer alıyor. Bunu birbirinden ayırmak lazım. Çocuklarımızın sadece bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanların yanında Ahilik kültürüyle beşeri münasebetlerini geliştirmesi ve el becerileri kazanması çok gerekli. Böylelikle çocuklarımız bu yaz tatilini güvenli bir ortamda değerlendirirse çok faydalı olur. Kendileri için hayatın herhangi bir alanında, meslekleri ne olursa olsun, ana tecrübeleri, el becerileri ve bir maharetlerinin olması açısından bu çok önemlidir. Bu bir resim atölyesinde de olabilir. Yine Ahilik geleneği ve kültürüne uygun meslek dallarında da olabilir. Bunu çıraklıkla ayırt etmek lazım. Bu, meslek öğrenmek için iyi bir fırsattır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı