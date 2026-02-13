Haberler

Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi "Yok artık" dedirtti

Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir zincir markette 3 ay önce 589 TL olan tereyağının 775 TL'ye yükselmesi, tüketicilerin tepkisine yol açtı.

Bir zincir markette yaklaşık 3 ay önce 589 liradan satılan tereyağının fiyatı 775 liraya çıktı. Kısa sürede yapılan 186 liralık artış, tüketicilerin tepkisini çekti. Eski ve yeni fiyat etiketlerini yan yana gören vatandaşlar, sosyal medyada paylaşımlar yaparak artışı eleştirdi. Bazı kullanıcılar "Birileri bu zulme bir dur desin artık" ifadeleriyle fiyat artışına tepki gösterdi.

İşte aynı ürünün 3 ay içindeki fiyat değişimi;

Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
'Kara para' soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu

Soruşturma derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor