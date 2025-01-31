Tercan'da Aşırı Soğuklar Pazarcı Esnafını Vurdu
Erzincan'ın Tercan ilçesinde hava sıcaklığının eksi 14 dereceye düşmesi nedeniyle pazarcı esnafının tezgahları boş kaldı. Soğuk havadan etkilenerek satış yapamayan esnaf, dondurucu soğukta ekmek parası kazanma mücadelesi veriyor.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde aşırı soğuk nedeniyle pazarcı esnafın tezgahları boş kaldı.
Hava sıcaklığının eksi 14 derece olarak ölçüldüğü Tercan'da pazar yeri ve çarşı boş kaldı. Pazarcı satış yapamadığından dert yanarken, vatandaş evden dışarı adım atmadı. Soğuk havanın etkisiyle boş kalan pazarda, pazarcı esnafı dondurucu soğuktan korunmak için tezgah arkasına soba kurdu. Soğukta ekmek parası kazanma mücadelesi verdiklerini ifade eden esnaf soğuklardan yakındı. - ERZİNCAN