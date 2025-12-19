TEHOL savunma sanayisi şirketi Best Grup'un yüzde 70'ini satın alacak

Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL), savunma sanayisi şirketi Best Grup'un yüzde 70 hissesinin satın alınmasına yönelik pay alım sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEHOL, gerçekleşecek satın almayla Best Grup'un AR-GE yetkinliklerini ve mühendislik odaklı çözümlerini yapay zeka destekli projelerle geliştirmeyi hedefliyor.

Satın alma sürecinin tamamlanmasıyla TEHOL, ulusal güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra uluslararası pazarlardaki rekabetçi beklentilere yanıt verecek çözümler sunmayı ve uluslararası bilgi birikimiyle küresel ölçekte rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Söz konusu satın alma, TEHOL'ün savunma sanayisi, siber güvenlik, fintek, tarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji yatırımlarını merkezine alan büyüme stratejisinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Holding, sermaye gücü ve stratejik yönlendirme kabiliyetiyle Best Grup'un mevcut faaliyetlerini destekleyerek, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası işbirlikleri için platform oluşturmayı planlıyor.

Savunma ve güvenlik sanayisinde 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Best Grup, zırhlı araçlardan silah sistemlerine, uzaktan kumandalı iş makinelerinden gizli zırhlama çözümlerine ve entegre tesis güvenlik sistemlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor.