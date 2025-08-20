Tera Yatırım 20. Kuruluş Yılını Kutladı

Yatırım kuruluşu Tera Yatırım, İstanbul'da düzenlediği törende kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlarına plaket takdim etti ve geleceğe dair hedeflerini paylaştı.

Yatırım kuruluşu Tera Yatırım, 20. kuruluş yılını İstanbul'da düzenlediği törenle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, törende uzun yıllardır şirkette görev yapan çalışanlara plaket takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, şirketin 20 yıllık yolculuğunun sadece rakamlardan ibaret olmadığını belirtti.

Tezmen, kuruldukları günden bu yana hedeflerinin, yatırımcıların geleceğine değer katmak olduğunu vurgulayarak, "bu süreçte rakamların ötesinde, insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettik. Her adımımızı güven, şeffaflık ve uzun vadeli başarı üzerine inşa ettik. Bugün, geçmişe gururla bakarken, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı yalnızca bizim değil, bize inanan, yanımızda yürüyen tüm çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve yatırımcılarımızın ortak başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Şirketlerinin geleceğe dair hedeflerini de paylaşan Tezmen, yenilikçi çözümler, teknolojik yatırımlar ve uluslararası açılımlarla, Türkiye'nin finansal ekosistemine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
