Tera Bank ilk şubesini Bağdat Caddesi'nde hizmete açtı

TERA Bank, ilk özel bankacılık şubesini Bağdat Caddesi'nde hizmete açtığını duyurdu. Yatırım bankacılığındaki birikimini birebir müşteri deneyimiyle güçlendirmeyi hedefleyen banka, bu adımla sahip olduğu uzmanlığını fiziksel temas noktalarına taşıyarak, müşteri deneyiminde yeni bir dönemin kapısını araladığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, kişiye ve kurumlara özel finansal çözümler sunma vizyonunun yeni temas noktalarıyla daha ileri taşımasının amaçlandığı kaydedildi. Her müşterisinin varlık yapısını, risk yaklaşımını ve beklentilerini dikkatle analiz ederek onlara uygun butik çözümler sunmaya odaklanıldığı belirtildi. İstanbul Anadolu Şubesi ile müşterilerine birebir ve kişiye özel bir deneyim sunarak, daha güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurulmasının da önünü açtığı aktarıldı.

FARKLI TEMAS NOKTALARIYLA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK

Açıklamada "Bağdat Caddesi'nde açılan ilk şubenin ardından Tera Bank, fiziksel yapılanmasını kademeli olarak genişletmeyi hedefliyor. Banka, yatırım bankacılığındaki uzmanlığını daha fazla müşteriye ulaştıracak bu seçici büyüme yaklaşımını sürdürürken, dijital tarafta da kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni adımlar üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Tera Bank, önümüzdeki dönemde müşterilerine hem fiziksel hem dijital kanallarda daha entegre ve bütüncül bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyor" denildi.

'FİZİKSEL TEMAS NOKTALARIMIZI STRATEJİK ŞEKİLDE BÜYÜTECEĞİZ'

Bağdat Caddesi'nde hizmete açılan ilk şubeye ilişkin değerlendirmede bulunan Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan, "İlk banka şubemiz, yatırım bankacılığındaki uzmanlığımızı müşterilerimizle daha doğrudan bir temasla buluşturma yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Güçlü şekilde sürdürdüğümüz hizmet modelimizi, yüksek katma değerli ve kişiselleştirilmiş hizmet deneyimiyle tamamlıyoruz. Bağdat Caddesi'ndeki bu ilk adımı, bankacılık alanındaki büyüme stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde fiziksel temas noktalarımızı stratejik bir yaklaşımla genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı