TENMAK'ın fikri ve sınai ürün yönetimine ilişkin yönetmelik yayımlandı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), AR-GE faaliyetleri sonucu ortaya çıkan fikri ve sınai ürünlerin mülkiyeti, yönetimi ve teknoloji transferi süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirledi.

TENMAK tarafından fikri ve sınai ürünler ile bu ürünlere ilişkin hakların yönetimi ve teknoloji transferi süreçlerine dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun görev alanına giren konular kapsamında hak sahibi veya ortağı olduğu ya da ilgili hak sahiplerince korunması veya ticari değere dönüştürülmesi amacıyla kuruma bildirilen her türlü fikri ve sınai ürün ile bunlara ilişkin haklar ve teknolojiler yönetmelik kapsamına alındı.

TENMAK AR-GE birimleri tarafından yürütülen projeler veya proje haricindeki diğer araştırma faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan fikri ve sınai ürünler üzerindeki hakların tamamı kuruma ait olacak. Söz konusu ürünlerin geliştirilmesi halinde proje yürütücüsü veya ilgili sorumlular tarafından en geç 15 iş günü içinde kuruma bildirim yapılması gerekecek.

Yönetmelikle ayrıca ticari değere dönüşme potansiyeli bulunan teknolojilerin TENMAK'ın teknoloji portföyüne alınması ve uygun görülmesi halinde devir, ortaklık ya da lisans yöntemleriyle teknoloji transferinin yapılabilmesine ilişkin süreçler de belirlendi.

Ayrıca, kurumun fikri ve sınai ürünler ile bunların haklarının ekonomik olarak değerlendirilmesi veya bunlara konu teknolojilerin transferi sonucunda elde edilecek net gelir tutarının en fazla yüzde 50'sinin, söz konusu ürünü geliştirenlere dağıtılabilmesine imkan tanındı.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini TENMAK Başkanı yürütecek.