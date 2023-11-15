Tencent'in 2023'ün üçüncü çeyreğinde gelir ve net karı arttı

Çinli internet devi Tencent, 2023'ün üçüncü çeyreğinde gelir ve net karında geçen yılın aynı dönemine göre artış bildirdi. Şirketin üçüncü çeyrekte geliri yüzde 10 artarak 154,6 milyar yuanı geçti. Net kar ise yüzde 39 artışla 44,9 milyar yuanı aştı.

SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent, 2023'ün üçüncü çeyreğinde gelir ve net karında geçen yılın aynı dönemine göre artış bildirdi.

Şirketin Çarşamba günü açıklanan mali verilerine göre Tencent, üçüncü çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artışla 154,6 milyar yuan (yaklaşık 21,5 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Söz konusu dönemde şirketin net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 44,9 milyar yuanı aştı.

Çarşamba günü yayımlanan raporda bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 52,05 milyar yuan gelir getiren finans teknolojisi ve ticari hizmetlerin, Tencent'in ana büyüme faktörü haline geldiği kaydedildi. Oyun gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 46 milyar yuan olurken, reklam gelirleri ise yüzde 20 artarak 25,72 milyar yuana yükseldi.

Rapora göre üçüncü çeyrekte araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) 16,45 milyar yuan yatırım yapan Tencent, 2018 yılından bu yana Ar-Ge'ye 253 milyar yuanı aşkın kaynak ayırdı.