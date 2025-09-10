(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 5 arttı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.