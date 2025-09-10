Haberler

Temmuz Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 5 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 5 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi yüzde 5,5, elektrik, gaz ve iklimlendirme sektörü yüzde 5,8 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 5 arttı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

İsrail'in vurduğu ülkeden tehdit geldi: Yakında açıklayacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası

CHP'den istifa eden başkanvekili AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.