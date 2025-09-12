Haberler

Temmuz Ayında İnek Sütü Toplama Miktarı Yüzde 1,2 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarının 946 bin 158 ton olduğunu, bu rakamın bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,3 artış gösterdiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,2 arttı, ayran üretimi yüzde 10,0 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 19,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 12,1 arttı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,0 arttı, ayran üretimi yüzde 8,0 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,6 arttı.

Bir önceki ay 935 bin 49 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde1,2 oranında artarak 946 bin 158 ton oldu.

Bir önceki ay 124 bin 852 ton olan içme sütü üretimi Temmuz ayında yüzde 1,9 oranında artarak 127 bin 164 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

