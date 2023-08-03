Temmuz Ayında Enflasyon Yüzde 47,83

TÜİK, temmuz ayında enflasyonun yıllık yüzde 47,83, aylık yüzde 9,49 olduğunu açıkladı. TÜFE'deki değişim oranlarına göre en az artış gösteren ana grup konut, en yüksek artış gösteren ana grup ise lokanta ve oteller oldu. Üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 44,50 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında enflasyonun yıllık yüzde 47,83, aylık yüzde 9,49 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 arttı.