Temmuz Ayında Enflasyon Yüzde 47,83
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TÜİK, temmuz ayında enflasyonun yıllık yüzde 47,83, aylık yüzde 9,49 olduğunu açıkladı. TÜFE'deki değişim oranlarına göre en az artış gösteren ana grup konut, en yüksek artış gösteren ana grup ise lokanta ve oteller oldu. Üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 44,50 olarak gerçekleşti.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında enflasyonun yıllık yüzde 47,83, aylık yüzde 9,49 olduğunu açıkladı.
TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.TÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında, en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık değişim oranlarında ise temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,08 olarak gerçekleşti.ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 44,50
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 arttı.