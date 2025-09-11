Temmuz Ayında Ciro Endeksi Yüzde 38,8 Arttı
TÜİK, temmuz ayına ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı. Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 38,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 50,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 2,1 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı.