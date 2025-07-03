Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Haber Videosu

Haziran ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre; temmuz ayı için konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Buna göre temmuz ayında kontrat dönemi gelen kiracılara en fazla yüzde 43.23 oranında zam yapılabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayı için konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.

KİRA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDU

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan orana göre; mülk sahipleri, temmuz ayında kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapabilecek.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuz ayından itibaren sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.

GEÇTİĞİMİZ AY NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında kira artışı yüzde 45,80 oranında yapıldı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024'ten itibaren kaldırılan yüzde 25'lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE'ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 45,80 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

Hesaplama : 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL (artış miktarı)

Yeni Kira Bedeli : 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL

İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE'yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.

TÜFE VE ÜFE'NİN ROLÜ NEDİR?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtırken, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) üretim maliyetlerindeki dalgalanmaları gösteriyor. 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle, kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başladı. Ancak, bazı eski kira sözleşmelerinde "TEFE-ÜFE ortalaması" ibaresi bulunabiliyor. Bu durumda, eğer sözleşmedeki oran TÜFE'yi aşıyorsa, yasal üst sınır olarak TÜFE oranı uygulanıyor. Örneğin, bir kira sözleşmesinde "TEFE-ÜFE ortalaması" yazıyorsa ve bu oran TÜFE'den yüksekse, artış TÜFE'ye göre yapılıyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıDüsünür:

Bu halk size ne yapti ?

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

O zaman asgari ücrete de 43.23 oranında zam yapılsın.

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Eller yukarı donlar aşağı

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

devletin acilen 81 ilde tolu konut seferberliği yapması lazım. mütahitleri değil halkı korusun

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bir insanın en temel hakkı olan barınak, yeme-içme ve ulaşım bu kadar pahalı olmamalı. Ülkede yüzde 85 lik kesim geriye kalan yüzde 15 lik kesime kölelik yapıyor. Bu bugünün sorunu da değil kabul etmiyorlar, 100 yıldır bu ülke düzemne girmedi. Temel de bir sorun var. Almanya 2. Dünya savaşından sonra 80 yıldır mükemmel bir hayat yaşıyor, akıl almıyor tüm ülke batmış ama adamlar bu seviyeye gelmiş. Biz 100 yıldır çırpındıkça boğuluyoruz. Temel bozuk olunca ne yaparsan yap boş

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum

49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf
Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş

Yok böyle ifşa! Ülkeden çıkarken korkudan adını değiştirmiş
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı! Acı haberi Rize Valisi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.