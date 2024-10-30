Uğruna savaşlar yapılan petrolün tahtı sallanıyor! Temiz enerji çığır açacak

Küresel temiz enerji teknolojileri küresel pazar büyüklüğünün, dünyada enerji dönüşümünün hızlanmasıyla gelecek 10 yılda üç katına çıkarak 2 trilyon doları aşacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Enerji Teknoloji Perspektifleri 2024 (ETP 2024) raporuna göre, dünyada güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar, bataryalar ve ısı pompaları gibi temiz enerji teknolojilerinin mevcut pazar büyüklüğü 700 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 2 TRİLYONU AŞACAK

TEMİZ ENERJİDE BÜYÜK FIRSATLAR

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, temiz enerji teknolojilerinin hızla benimsenmesi, bu teknolojileri üretmek ve ticaretini yapmak isteyen ülkeler için büyük fırsatlar sunuyor ancak hükümetler için de izlemeyi tercih ettikleri sanayi ve ticaret politikalarına dayalı gerilimler içeren zorlu kararlar ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda, küresel temiz enerji teknolojileri pazarındaki büyüme, ülkeler enerji güvenliklerini güçlendirmeye, ekonomik üstünlüklerini korumaya ve emisyonlarını azaltmaya çalışırken, temiz enerji teknolojilerinin üretimi için yapılan rekor düzeyde bir yatırım dalgasıyla oluştu. Bu harcamaların çoğu, sektörde halihazırda sağlam bir konum edinmiş ve bunu güçlendirmeye çalışan ülke ve bölgelerde yoğunlaşıyor.

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