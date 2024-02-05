Temel İhtiyaç Derneği, Gıda Bankacılığı Zirvesi düzenliyor

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), 'Tarımsal Üretim ve Gıda: Yeniden kendi kendine yeten ülke olmak' ana teması ile düzenleyeceği Gıda Bankacılığı Zirvesi ile gıda güvenliği ve gıdaya adil erişimi tehdit eden en kritik sorunlar masaya yatırılarak, çözüm önerileri tartışılacak. Zirve, 7 Şubat Çarşamba günü Beykoz Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyada 50'den fazla ülkede hayata geçirilen 'gıda bankacılığı' deneyimlerini, Güney Afrika, Almanya ve Tayland'dan gelecek diğer konuşmacılar ile birlikte aktaracak olan Küresel Gıda Bankacılığı Ağı (Global FoodBanking Network-GFN) Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Programlar Yöneticisi Gabriela A. Kafarhire, zirve öncesi paylaştığı mesajda, "TİDER'in, etkisi uzun bir süre daha devam edecek olan yıkıcı depremden bir yıl sonra, '4. Gıda Bankacılığı Zirvesi'ne ev sahipliği yapması, Türk halkının dayanıklılığının ve kurulmuş etkin gıda bankacılığı ağı modelinin bir kanıtıdır" dedi.

"GEÇEN YIL 32 MİLYON KİŞİYE ULAŞARAK, 651 MİLYON KİLO GIDA DAĞITTIK"

Gıda bankalarının, gıdanın fazlası ile gıdaya erişim sorunu yaşayan insanlar arasındaki bağlantı olduğuna dikkat çeken Kafarhire, geçen yıl GFN ağındaki 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren gıda bankalarının 32 milyon kişiye ulaşarak, 651 milyon kilo gıda dağıttıklarını ifade eden ve küresel gıda sistemi işleyişinde yaşanan bozulmanın nasıl düzeltileceği veya halihazırda açlıkla karşı karşıya olan milyonlara ulaştırılması gereken gıda yardımlarının, dünyanın en acil gündem maddeleri olarak önemini koruduğuna dikkat çekti.

"AMACIMIZ, TÜRKİYE'NİN HER İLİNDE BİR GIDA BANKASI AÇMAK"

Zirvenin ev sahibi TİDER'in Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ise geçtiğimiz yıl 11 ilde gerçekleşen ve 13,5 milyon vatandaşın etkilendiği deprem felaketinin, gıdanın üretimi ve dağıtımı ile 'gıda bankacılığı'nın önemini bir kez daha görünür kıldığını vurguladı. Tibuk, son 6 yılda daha da hız kazanan faaliyetleri sonucunda bugün, çalışmalarını 36 ilde 67 gıda bankasına taşıyan TİDER'in hedefi olarak, "TİDER'in öncelikli amacı, Türkiye'nin her ilinde bir gıda bankası açmak, gıdamıza sahip çıkmak ve tüm ihtiyaç sahiplerine erişebilmektir" diye konuştu.

ZİRVEDE TARTIŞILACAK KONU BAŞLIKLARI

'4. Gıda Bankacılığı Zirvesi'nde tartışılacak konu başlıkları ise şu şekilde:

"İklim değişikliği ve tarım/gıda üretimi,

Gıda güvenliği ve gıdaya adil erişim,

Gıda paylaşımındaki adaletsizlik,

Afetlerde gıda bankacılığı,

Gıda bankacılığı ve dünya örnekleri,

Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve israfın önlenmesi."