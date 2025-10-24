Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir
Telefonlara ilişkin ÖTV matrahlarında değişiklik yaşandı. ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9.000 TL'nin üzerindekiler yüzde 50 olurken matrah artırımı nedeniyle bazı telefonların fiyatlarının 1000 lira civarında düşmesi bekleniyor.
- Telefonların ÖTV matrahı 4.
- 500 TL ve altı olanlar için yüzde 25 oranı uygulanacak.
- ÖTV matrahı 4.
- 500 TL ile 9.
- 000 TL arasındaki telefonlarda yüzde 40 oranı belirlendi.
- ÖTV matrahı 9.
- 000 TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oranı geçerli olacak.
- Önceki düzenlemede ÖTV matrahı 1.
- 500 TL ve altı yüzde 25, 1.
- 500 TL ile 3.
- 000 TL arası yüzde 40, 3.
- 000 TL üzeri yüzde 50 idi.
- Bazı telefonların fiyatlarında yaklaşık bin lira düşüş bekleniyor.
- Telefonlardan Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, ÖTV yüzde 25-50 arası, KDV yüzde 20 alınıyor.
Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9.000 TL'nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.
Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı 1.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşıp 3.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3.000 TL'nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.
BAZI TELEFONLARIN FİYATLARINDA İNDİRİM GERÇEKLEŞECEK
Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.
TELEFONDAN HANGİ VERGİLER ALINIYOR?
Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.