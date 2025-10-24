Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9.000 TL'nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.

Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı 1.500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşıp 3.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3.000 TL'nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

BAZI TELEFONLARIN FİYATLARINDA İNDİRİM GERÇEKLEŞECEK

Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.

TELEFONDAN HANGİ VERGİLER ALINIYOR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.