Üye Girişi
Haberler

Tekzip ve düzeltme

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-sasa-nin-gecen-sene-vergi-odemedigi-iddiasi-17563039/" olan, 27/07/2024 tarihli, "SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddiası" başlıklı haberde, SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi hakkında gerçek dışı meseleleri, şirketin toplum nezdindeki itibarını zedeleyecek nitelikteki söylemleri ihtiva eden bir haber kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yayımlanan haber ile SASA hakkında 2023 yılı için herhangi bir vergi ödemediği iddiası öne sürülmüştür. SASA, 2023 yılı için gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında devletimize 1.469.937.710 Türk Lirası, döviz karşılığı olarak ise 58.760.574,34 Amerikan Doları tutarında vergi ödemesi ve 475.879.647,67 Türk Lirası, döviz karşılığı olarak ise 20.296.622,46 Amerikan Doları tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesi gerçekleştirmiş olup her yıl ödediği vergiler ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan gurur duymaktadır.

Türkiye'nin petrokimya sektöründeki öncü kuruluşu SASA, Cumhuriyetimizin en büyük kuruluşlarından olup ekonomimizin ihtiyaç duyduğu üretim girdilerini üretmekten onur duymaktadır. SASA son 5 yılda devam etmekte olanlarla birlikte 3,5 milyar Amerikan Doları tutarında stratejik sanayi yatırımı gerçekleştirmiş, dış ticaret açığımızın azalmasına ciddi katkıda bulunmuş, on binin üzerinde insanımıza istihdam ve ekonomimize katma değer sağlayarak ülkemizin gücüne güç katmayı hedeflemiştir.

SASA ülkemize bu denli katkıda bulunurken, ilgili haber ile SASA'nın vergi ödemediğini ifade eden söylemlerin ileri sürülmesi topluma yanlış bilgilerin sunulmasına neden olmuştur.

Sonuç olarak, Ülkemiz ekonomisi açısında kritik bir önem taşıdığına inandığımız SASA hakkında yapılan haberin hatalı bilgiler içerdiği, SASA'nın vergi ödemediği yönünde haberlerin asılsız olduğu ve bu tür yazılara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: SonDakika.com / Ekonomi

Ekonomi Sasa Sasa Hukuk İş Dünyası Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

 İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title