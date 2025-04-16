Tekstil Sektöründe Eğitim ve Deneyim Paylaşımı

"2. Sektör Çalışanları ile Tekstil Teknolojisi ve Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmenleri Deneyim Paylaşım Günleri" etkinliği Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Kağıthane Sektörel Mükemmeliyet Merkezi işbirliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen toplantıda, tekstil ve moda tasarım alanında eğitim veren öğretmenlerle sektör öncü temsilcileri bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, buradaki konuşmasında, tekstil ve hazır giyim sektörünün ülke ekonomisi açısından taşıdığı önemin altını çizerek, "İstihdam gücü, ihracattaki payı ve sağladığı katma değerle tekstil sektörü, Türkiye'nin en köklü ve en dinamik sektörlerinden biri olmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

Markalaşmanın önemine dikkati çeken Ata, sadece üretmenin değil, farklılaşmanın, sürdürülebilirliği sağlamanın ve tasarımla markalaşmanın da en az üretim kadar önemli hale geldiğini belirtti.

"Geleceğin tekstilcisi bugünün öğrencisidir"

Ata, sanayiciler olarak eğitimin sektöre entegrasyonunu yalnızca destekleyici bir unsur değil, aynı zamanda zorunlu ve stratejik bir öncelik olarak gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün sektörleri yeniden şekillendirdiği, küresel rekabetin her geçen gün arttığı bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda tekstil ve moda tasarım sektörlerinin geleceği, nitelikli insan kaynağı, yaratıcı zihinler ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla şekillenecektir."

Ata, öğretmenlerin doğrudan sektörle temasının eğitim programlarının sahaya uygun biçimde şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Biz biliyoruz ki geleceğin tekstilcisi bugünün öğrencisidir. Bu öğrencilerin gelişimini yönlendiren en büyük güç ise öğretmenlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.