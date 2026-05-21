Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde proje fuarı düzenlendi

Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Proje Pazarı ve Ödüllü Proje Fuarı" gerçekleştirildi.

Lise binasında düzenlenen etkinliğe OSB yöneticileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Fuarda, öğrencilerin yıl boyunca takım olarak hazırladıkları projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Lisenin uygulamalı eğitim modeli kapsamında geliştirilen projeler, kurulan stantlarda tanıtıldı.

Fuarda savunma sanayisinden medikale, ulaşım ve lojistik çözümlerinden siber güvenlik uygulamalarına kadar birçok farklı alanda geliştirilen projelere yer verildi.

Yapay zeka destekli sistemler, akıllı üretim teknolojileri, robotik uygulamalar, elektronik kontrol sistemleri, enerji verimliliği çözümleri ve çevre dostu teknolojiler etkinliğin öne çıkan projeleri arasında yer aldı.

"Türkiye'nin geleceğinde bu gençlerin imzası olacak"

İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, etkinlikteki konuşmasında, mesleki eğitimin üretim gücü açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada gençlerimizin ortaya koyduğu projeler, ülkemizin teknoloji ve üretim geleceği adına bizlere umut veriyor. Öğrencilerimizin TEKNOFEST ve benzeri organizasyonlarda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Sanayi ile eğitimin iç içe olduğu bu model sayesinde öğrencilerimiz daha lise yıllarında üretim kültürüyle yetişiyor. Türkiye'nin geleceğinde bu gençlerin imzası olacak."

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Alanında uzman eğitimciler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri, projeleri, yenilikçilik, uygulanabilirlik, teknik yeterlilik, üretim potansiyeli ve toplumsal katkı kriterlerine göre değerlendirdi.

İki takım birincilik ödülüne layık görülürken, farklı kategorilerde toplam 6 takım ödüllendirildi.

Dereceye giren öğrencilerin para ve diğer ödülleri Hasan Gültekin tarafından takdim edildi.