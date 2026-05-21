Haberler

Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde proje fuarı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Proje Pazarı ve Ödüllü Proje Fuarı'nda öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı yapay zeka, savunma, medikal ve enerji gibi alanlardaki projeler sergilendi. Dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Proje Pazarı ve Ödüllü Proje Fuarı" gerçekleştirildi.

Lise binasında düzenlenen etkinliğe OSB yöneticileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Fuarda, öğrencilerin yıl boyunca takım olarak hazırladıkları projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Lisenin uygulamalı eğitim modeli kapsamında geliştirilen projeler, kurulan stantlarda tanıtıldı.

Fuarda savunma sanayisinden medikale, ulaşım ve lojistik çözümlerinden siber güvenlik uygulamalarına kadar birçok farklı alanda geliştirilen projelere yer verildi.

Yapay zeka destekli sistemler, akıllı üretim teknolojileri, robotik uygulamalar, elektronik kontrol sistemleri, enerji verimliliği çözümleri ve çevre dostu teknolojiler etkinliğin öne çıkan projeleri arasında yer aldı.

"Türkiye'nin geleceğinde bu gençlerin imzası olacak"

İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, etkinlikteki konuşmasında, mesleki eğitimin üretim gücü açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada gençlerimizin ortaya koyduğu projeler, ülkemizin teknoloji ve üretim geleceği adına bizlere umut veriyor. Öğrencilerimizin TEKNOFEST ve benzeri organizasyonlarda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Sanayi ile eğitimin iç içe olduğu bu model sayesinde öğrencilerimiz daha lise yıllarında üretim kültürüyle yetişiyor. Türkiye'nin geleceğinde bu gençlerin imzası olacak."

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Alanında uzman eğitimciler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri, projeleri, yenilikçilik, uygulanabilirlik, teknik yeterlilik, üretim potansiyeli ve toplumsal katkı kriterlerine göre değerlendirdi.

İki takım birincilik ödülüne layık görülürken, farklı kategorilerde toplam 6 takım ödüllendirildi.

Dereceye giren öğrencilerin para ve diğer ödülleri Hasan Gültekin tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP hakkında çok konuşulacak iddialar
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu