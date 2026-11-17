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Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin endişelerle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,75 değer kaybederek 650,72 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,76 azalarak 10.689,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,08 düşerek 26.045,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,62 gerileyerek 8.216,78 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31 değer kaybederek 50.845,81 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1,102 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, ABD'nin Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmasının ardından teknoloji sektörüne ilişkin endişeler öne çıktı.

ABD ve Asya piyasalarındaki teknoloji hisselerinde görülen satışlar, Avrupa'da da risk iştahını olumsuz etkiledi.

Yatırımcıların odağında, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın ABD piyasalarının kapanmasının ardından açıklanması beklenen finansal sonuçları yer aldı. Yapay zeka şirketi Anthropic'in perşembe günü beklenen borsa işlem başlangıcı da sektör hisselerine yönelik talep açısından yakından izleniyor.

Bugün, Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla sızdırılmış belge, bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarını ve denetim zafiyetlerini ortaya koydu. Bu konudaki haberlerin ardından Deutsche Bank hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Kaynak: AA