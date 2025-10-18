Teknik Öğretmenler, TÜBE'nin Yeniden Açılması İçin Toplandı

Haberler

Bursa'da bir araya gelen emekli teknik öğretmenler, kapatılan TÜBE Teknik Öğretmen Okulu'nun yeniden açılması çağrısında bulunarak, ülkenin kalkınması için üretim toplumuna dönüşmenin önemini vurguladı.

Bursa'da bir araya gelen çoğu emekli teknik öğretmenden oluşan grup, 2016 yılında kapatılan TÜBE (Tasarım Üretim Bilim Eğitim ) Teknik Öğretmen Okulu'nun yeniden açılması çağrısında bulundu.

Teknik öğretmenlerin girişimiyle ülkenin kalkınması için üretim toplumuna dönüşmenin önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, bu sürecin temel taşlarından birinin de Teknik Öğretmen Okulu olduğu ifade edildi.

Toplantı, Bursa'da teknik öğretmen Hüseyin Özler'in Tuna ve Ozan Çiftliği'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve Bursa'dan da katılım sağlayan öğretmenler, yaklaşık üç saat süren toplantıda fikir alışverişinde bulundu. Her katılımcı söz alarak kendini tanıttı ve okulun yeniden açılması yönündeki düşüncelerini paylaştı.

Toplantıya katılan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer de bir teknik öğretmen olarak söz alarak, Teknik Öğretmen Okullarının ülke sanayisi açısından önemini vurguladı. Program, akşam yemeğiyle devam etti.

Etkinliğin ikinci günü katılımcılar Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) beş fabrikayı ziyaret etti. Sabah 09.00'da başlayan gezi, akşam 18.00'de tamamlandı. Program kapsamında ilk olarak NOSAB Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ardından Mastaş, EG Pres, Gökçelik ve Durmazlar fabrikaları ziyaret edildi. Ziyaretlerde fabrika sahipleri, genel müdürler ve teknik ekipler, üretim süreçleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, gezinin son derece verimli geçtiğini belirterek, Teknik Öğretmen Okullarının yeniden açılmasının Türkiye'nin üretim kalitesini artıracağı görüşünde birleşti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
