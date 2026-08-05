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Tekirdağ'da Karpuz Hasadı Başladı

Tekirdağ'da Karpuz Hasadı Başladı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karpuz hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kılavuzlu Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek hasat öncesi incelemelerde bulundu, teknik ekipler hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı. Ürünlerin kısa sürede pazarlara ulaşması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yetiştirilen karpuzlarda hasat başlarken, ürünler kısa süre içinde tezgahlardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi'nde karpuz üreticileriyle bir araya gelerek hasat öncesi üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında, 1989 yılından bu yana Kılavuzlu ve Ferhadanlı mahallelerinde karpuz yetiştiriciliği yapan üreticiyle görüşen Aksoy, üretim süreci ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de karpuz ekili tarlalarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ tarımının gelişmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Tekirdağ'ın verimli topraklarında yetiştirilen karpuzların hasadının hız kazanmasıyla birlikte ürünlerin kısa süre içerisinde pazarlara ve tezgahlara ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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