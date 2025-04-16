Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Nisan ayı olağan toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, kurumlarının faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Esen, Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge çerçevesinde; işverenlerin, İşbaşı Eğitim Programlarını (İEP) günlük 24 saatlik dilimde haftalık dönüşümlü 2 vardiya ya da 3 vardiya düzenine uygun olarak düzenlenebilmesi talepleri ile ilgili olarak, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce yapılan işlemler hakkında Kurul üyelerine bilgi verdi.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2025 Yılı Ek Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı" Kurul tarafından onaylandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü ile ilgili yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. Protokol kapsamında, Türkiye İş Kurumu tarafından sunulmakta olan istihdam hizmetlerinden, aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden, iş kulübü faaliyetlerinden, işe yerleştirme hizmetlerinden ve yürürlükte bulunan istihdam teşviklerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinin yararlanması, ihtiyaç duyulan nitelikte kadın işgücünün istihdamının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2024/36 sayılı Genelge kapsamında yapılan işlemler ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ildeki okullarda açılacak/kapatılacak olan alan ve dal talepleri görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantıya Vali Soytürk'ün yanı sıra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen ve İl İstihdam Kurulu Üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ