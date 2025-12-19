Haberler

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 381 bin 389'a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 381 bin 389'a ulaştı. Türkiye genelinde ise bu sayı 33 milyon 371 bin 446 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 381 bin 389 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2025 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobil, yüzde 29,9'unu motosiklet, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'daki 381 bin 389 motorlu kara taşıtının 190 bin 159'unu otomobil, 6 bin 456'sını minibüs, 5 bin 521'ini otobüs, 55 bin 372'sini kamyonet, 12 bin 953'ünü kamyon, 74 bin 880'ini motosiklet, 1 bin 391'ini özel amaçlı taşıtlar ve 34 bin 657'sini traktörler oluşturdu.

Tekirdağ'da Kasım ayında noterler aracılığıyla toplam 9 bin 423 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların 6 bin 47'si otomobil, 161'i minibüs, 132'si otobüs, 1 bin 553'ü kamyonet, 163'ü kamyon, 897'si motosiklet, 14'ü özel amaçlı taşıt ve 456'sı traktör olarak kayıtlara geçti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi



