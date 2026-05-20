Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 391 bin 663'e ulaştı

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da Nisan 2026 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 391 bin 663 oldu. Araçların büyük kısmını otomobil ve motosiklet oluştururken, Nisan ayında 9 bin 748 aracın devri yapıldı.

Tekirdağ'da 2026 Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 391 bin 663 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tekirdağ'daki araçların 195 bin 437'sini otomobil, 78 bin 774'ünü motosiklet, 56 bin 98'ini kamyonet, 34 bin 839'unu traktör, 13 bin 118'ini kamyon, 6 bin 484'ünü minibüs, 5 bin 449'unu otobüs ve bin 464'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kentte Nisan ayında toplam 9 bin 748 aracın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan araçların 6 bin 153'ünü otomobil, bin 392'sini kamyonet, bin 228'ini motosiklet, 499'unu traktör, 205'ini kamyon, 161'ini minibüs, 142'sini otobüs ve 18'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye genelinde ise Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45'ini otomobil, yüzde 38,5'ini motosiklet, yüzde 11,6'sını kamyonet oluşturdu.

Öte yandan Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 otomobilin 129 bin 484'ünün gri renk olduğu belirtildi. Açıklamada otomobillerin yüzde 42,2'sinin gri, yüzde 25,3'ünün beyaz, yüzde 11,4'ünün siyah ve yüzde 10'unun mavi renklerden oluştuğu kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
