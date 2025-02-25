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Tekirdağ'da Projelerin Değerlendirilmesi İçin Kapsamlı Toplantı

Tekirdağ'da Projelerin Değerlendirilmesi İçin Kapsamlı Toplantı
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Tekirdağ İl Müdürü Mehmet Aksoy, 11 ilçe müdürüyle bir araya gelerek bakanlığın projelerinin değerlendirilmesi ve uygulanacak yol haritası üzerine toplantı yaptı. Projelerin yerel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Tekirdağ İl Müdürü Mehmet Aksoy, 11 ilçe müdürüyle bir araya gelerek bakanlığın projelerinin değerlendirilmesi ve uygulanacak yol haritası üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ilçe müdürleri kendi bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, İl Müdürü Aksoy projelerin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli stratejileri ve iyileştirmeleri gündeme getirdi. Projelerin yerel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, üreticilere daha fazla fayda sağlaması, zaman yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konuları ele alındı.

İl Müdürü Aksoy, projelerin her aşamasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak başarılı sonuçlara ulaşılacağını vurguladı. Toplantının sonunda, projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli desteğin ve rehberliğin sağlanmaya devam edileceğini belirterek, iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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