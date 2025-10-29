Haberler

Tekirdağ'da Hamsi Fiyatları 50 Liraya Düştü

Tekirdağ'da Hamsi Fiyatları 50 Liraya Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam pazarında hamsinin kilosu 50 liraya kadar düşerken, balıkçılar 'Sigaradan ucuz hamsi' diyerek vatandaşları tezgahlara davet etti. Hamsinin bol çıkması, fiyatları etkilemiş ve vatandaşların yüzünü güldürmüştür.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hamsinin kilosu akşam pazarında 50 liraya kadar düştü. Balıkçılar, "Sigaradan ucuz hamsi" diye bağırarak vatandaşları tezgahlara davet etti.

Havaların soğumasıyla Karadeniz'den bol miktarda hamsi çıktığını belirten balıkçılar, fiyatların düşmesinin vatandaşın da yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Süleymanpaşa'daki Salı Pazarında tezgahlarını açan satıcılar, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını, akşam saatlerinde ise fiyatların daha da uygun hale geldiğini söyledi.

Pazarda balık satışı yapan esnaf, "Bol çıkınca 50 lira, az çıkınca 250 lira. Trabzon Karadeniz hamsisi bunlar. Biz 20, 25 liraya alıyoruz. Bu aralar hamsi bol, vatandaş da rağbet gösteriyor" dedi.

Balık tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, birçok vatandaş uygun fiyatı fırsat bilerek poşet poşet hamsi aldı. Balıkçılar, hamsi sezonunun bu şekilde devam etmesi halinde fiyatların bir süre daha düşük seyredeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.