Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ Personeline Yüzde 52 Ek Zam

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bünyesinde görev yapan daimi işçi ve şirket personelinin ücretlerinin iyileştirilmesi için DİSK Genel-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen ek protokol töreni sonrasında personel, alınan yüzde 52'lik ek zammı davul zurna ile kutladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ personeli için yüzde 52'lik ek zam protokolünün imzalanmasının ardından personel, davul zurna eşliğinde alınan zammı kutladı. Ek protokol imza töreninde salonu dolduran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ personeli, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkürlerini "En Baba Başkan Kadir Başkan" tezahüratı ile gösterdi. Başkan Albayrak, şunları söyledi:

"Ülke olarak enflasyon gerçeğiyle karşı karşıyayız. Her alanda etkisini gösteren hayat pahalılığı halkımızı derinden etkiliyor. Ekonomik koşulların ağırlaştığı böyle bir ortamda Büyükşehir Belediyesi olarak değerli emekçilerimizin yanındayız. Sendika temsilcilerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ara dönem zammı konusunda uzlaşmaya vardık. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yüzde 52 zam, Büyükşehir ailemizin siz değerli üyelerine hayırlı olsun. Çalışmalarınızdan çok memnumum. Sizden sadece bol bol çalışmanızı istiyorum. Tekirdağ'ın size ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte de kurumumuzun imkanları ölçüsünde emekçilerimizin çalışma koşullarında iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Daha nice mutlulukları hep beraber paylaşabilmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

DİSK Genel-İş Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Işık, törende konuşma yaparak protokolün imzalanmasında emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere, TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bürokratlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, DİSK Genel-İş Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Işık, Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atabey Baytöre ve DİSK Genel-İş Tekirdağ Şube Sekreteri Harun Mamuk tarafından ek protokol imzalandı.