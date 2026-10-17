Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

TEİAŞ verilerine göre Türkiye dün 961 bin 878 megavatsaat elektrik üretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEİAŞ verilerine göre dün Türkiye'de 961 bin 878 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 954 bin 164 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde yüzde 23,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, Türkiye 8 bin 945 megavatsaat elektrik ihraç etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 164 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 244 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 653 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 164 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 945 megavatsaat elektrik ihracatı, 1328 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hatırlı isme' rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK'dan yeni kararlar! 37 kişi hakkında suç duyurusu
Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor

Aralarında İstanbul da var! Saat verildi, yeniden geliyor
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

'Balina James' operasyonunun detayları! El konulan para inanılmaz
Soner Olgun'un vefatının ardından yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi: Çok insan çaresizlik içinde ölüp gidiyor

Soner Olgun'un vefatı sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi