TEİAŞ verilerine göre Türkiye dün 961 bin 878 megavatsaat elektrik üretti

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Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 164 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 244 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 653 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 164 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 945 megavatsaat elektrik ihracatı, 1328 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA