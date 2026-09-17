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TEİAŞ'ın ana statüsü Resmi Gazete'de yayımlandı

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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) hukuki yapısı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ve mali hükümlerini düzenleyen ana statüsü yürürlüğe girdi.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) hukuki yapısı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ve mali hükümlerini düzenleyen ana statüsü yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüzel kişiliğe sahip ve sermayesinin tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet gösteren TEİAŞ'ın sermayesi 17 milyar 731 milyon 798 bin 237 lira olarak belirlendi.

Ana statü kapsamında TEİAŞ'ın elektrik iletim tesislerinin planlanması, kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı, iletim sisteminin güvenilirliğinin izlenmesi, yük dağıtımı ve frekans kontrolü gibi faaliyetleri düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle, 29 Haziran 2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TEİAŞ ana statüsü yürürlükten kaldırıldı. Yeni ana statü yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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