TEDAŞ'tan Elektrik Dağıtım Şirketlerine Klima Yüklerine İlişkin Talimatlar

TEDAŞ'tan Elektrik Dağıtım Şirketlerine Klima Yüklerine İlişkin Talimatlar
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), yaz aylarında klima yüklerinin elektrik tedarik sürecine olumsuz etkilerini en aza indirmek için elektrik dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Bu yazıda, şebeke ve trafo kapasitelerinin kontrol edilmesi ve şebeke ekipmanlarının yenilenmesi gibi önlemler önerildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü yaz aylarında klima yüklerinin elektrik tedarik sürecine olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla elektrik dağıtım şirketlerine yazı gönderdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle mesken ve ticarethane grubunda klima kullanımından kaynaklanan dönemsel yük artışlarının, alçak gerilim şebekelerinde ve transformatör kapasitelerinde aşırı yüklenmelere neden olduğu belirtildi. Bu durumun elektrik dağıtım şebekesinin stabilitesini tehdit ettiğini vurgulayan TEDAŞ, tedarik sürekliliğini sağlamak ve klima yüklerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla elektrik dağıtım şirketlerine kapsamlı bir yazı gönderdi.

Şebeke ekipmanlarının yenilenmesi de talimatlar arasında yer aldı

Gönderilen yazıda elektrik dağıtım şebekesinin güvenilirliğini artırmak için bölgelerin yük profilleri ve yıllık yük artış eğrilerinin dikkate alınarak, klima yüklerinin yoğun olduğu bölgelerde şebeke ve trafo kapasitelerinin kontrol edilmesi, yetersiz iletken/kablo kesitleri ve transformatör güçlerinin hızla artırılması gerektiğini belirtti. Mevsimsel yük değişimlerinin yaşandığı bölgelerde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) üzerinden transformatör yük değerlerinin titizlikle izlenmesi, kapasite sorunu durumunda transformatörler arası yük aktarımı veya güç artırımı yapılması talimatı verildi. Ayrıca, mevsimsel yük değişimi yaşanan transformatörlerin alçak gerilim çıkışlarında puant zamanlarda yük ölçümü yapılarak çıkışlar veya transformatörler arası yük dengelemesi gerçekleştirilmesi, sigorta atmaları veya şalter açmalarında yük ölçümüyle kesinti nedenlerinin tespit edilmesi ve uygunluk kontrolü yapılması gerektiği vurgulandı. Şebeke ekipmanlarına düzenli önleyici bakım uygulanarak olası arızaların önüne geçilmesi, ekonomik ömrünü tamamlamış veya kapasite kısıtı oluşturan şebeke ekipmanlarının yenilenmesi de talimatlar arasında yer aldı. Klimaların indüktif yüklerinden kaynaklanan reaktif güç artışını azaltmak için dinamik kompanzasyon sistemlerinin kullanılması, kaynaktan uzak bölgelerde gerilim dalgalanmalarını dengelemek için On-Load Tap Changer (OLTC) özellikli transformatörlerin tercih edilmesi ve transformatör ile hatlarda termal kameralarla arıza önleyici izleme yapılması gerektiği belirtildi. Son olarak, enerji verimliliği kapsamında kullanıcılara enerji verimli klima ve benzeri ürünlerin önerilmesi gerektiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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