TEDAŞ, Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde Enerji Sektöründe Zirvede

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Türkiye İtibar Akademisi tarafından açıklanan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (MENDEKS) 2025 raporunda, enerji sektöründe müşteri memnuniyeti en yüksek markalardan oldu.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, MENDEKS 2025 araştırması, Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde ve İstanbul Kent Üniversitesi'nin akademik desteğiyle bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi.

TEDAŞ, 38 farklı sektörde faaliyet gösteren yüzlerce markanın tüketici gözünden değerlendirildiği araştırmada elde ettiği başarıyı, paydaş yönetimine, çalışan memnuniyetine ve vatandaş odaklı hizmet anlayışına verdiği öneme bağlıyor.

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak yenilikçi uygulamalar ve teknolojik yatırımlarla hizmet kalitesini sürekli geliştiren şirket, özellikle hayata geçirdiği elektrik arıza ihbar uygulamasıyla vatandaşların elektrik kesintisi, aydınlatma ve arıza bildirimlerini hızlı, kolay ve etkin bir şekilde çözülmesine katkı sunuyor. Uygulama, kullanıcı dostu arayüzüyle vatandaşların arıza bildirimlerini tek tıkla yapabilmesine olanak tanıyor ve 7 gün 24 saat erişim imkanı sunarak hizmet sürekliliğini artırıyor.

Vatandaş şikayetlerinin zamanında, hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi için dijital platformlarını da güçlendiren şirket, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı.

TEDAŞ, çalışanlarının motivasyonunu ve mesleki gelişimini destekleyen projelerle de sektöre öncülük ediyor. Şirket, etkin iletişim, eğitim programları ve performans yönetimi sistemleriyle çalışanların yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Şirket, etkin iletişim, eğitim programları ve performans yönetimi sistemleriyle çalışanlarının yetkinliklerini artırıyor. Ayrıca, tüm paydaşlarla şeffaf ve güçlü bir iletişim ağı kurarak ve elektrik dağıtım şirketleriyle işbirliğini sürdürerek sektöre liderlik etmeye devam ediyor.

TEDAŞ çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı projelere de ağırlık veriyor. Bu kapsamda 2024'te Türkiye genelinde hayata geçirilen hatıra ormanları projesi, şirketin toplumsal sorumluluk anlayışının somut bir göstergesi olarak doğaya katkı sağlarken vatandaşlar arasında çevre farkındalığı da güçlendiriyor.

Açıklamaya göre, bu bütüncül yönetim yaklaşımı, TEDAŞ'ın MENDEKS 2025'te enerji sektörünün lider markalarından biri olarak öne çıkmasını sağladı.

Elektrik dağıtımında kesintisiz enerji, erişilebilirlik ve hızlı çözüm sunma gibi unsurları ön planda tutan TEDAŞ, gelecek dönemde de vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik projelerine devam etmeyi planlıyor.