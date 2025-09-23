Haberler

TEDAŞ, Güneş Enerjisi Proje Onay Süreçlerini Kolaylaştırıyor

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 25 kW kapasitesindeki güneş enerjisi projeleri için hazırlanan yeni uygulama ile onay süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bu yöntem, küçük ölçekli yatırımlar için büyük kolaylıklar sunarak, yenilenebilir enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), güneş enerjisi proje onay süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla "25 kilovat (kW) Tip GES Proje Hazırlama Uygulaması"nı hayata geçirdi.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik" kapsamında geliştirilen uygulama, kurulu gücü 25 kW dahil ve altındaki güneş enerjisine dayalı üretim tesislerini kapsıyor.

Tüketim ve üretimin aynı noktadan bağlı olduğu meskenler ve küçük ölçekli yatırımcılar için hayata geçirilen uygulama, proje hazırlama ve onay süreçlerini hızlandırarak önemli kolaylıklar sağlıyor.

Uygulamaya yüklenen parametreler üzerinden gerekli hesaplar sistem tarafından yapılarak projeye ilişkin malzemelerin nitelikleri (otomatik olarak) belirleniyor.

Bu uygulama tip proje yaklaşımıyla başvuruların daha hızlı, insan hatasından arındırılmış ve sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına olanak tanıyor.

Bu standartlaşma sayesinde zaman, maliyet ve emek tasarrufu sağlanırken küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilerek yerli ve milli kaynaklarla enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuluyor.

Başvurular, TEDAŞ'ın KEYPOS platformunda "https://keypos.tedas.gov.tr" yer alan GESTİP modülü üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor.

Düşük maliyetle tamamlanan Tip Proje hazırlama hizmeti, yenilenebilir enerji kullanımını kolaylaştırarak hem yatırımcılar hem de çevre için önemli bir kazanım sunuyor.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
