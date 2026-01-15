TEDAŞ Genel Müdürü Yapıcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yapıcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafına oy veren Yapıcı, fotoğrafın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlileri sembol ettiğini belirterek, "Burada insanların temel gıdalara ulaşmak için ne kadar sıkıntıya katlandığı çok net şekilde görünüyor. Bütün dünyanın gündeminde olan ancak yeteri kadar hak ettiği önemi görmeyen bir durum söz konusu." dedi.

Yapıcı, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçerken, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğrafını seçen Yapıcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" başlıklı fotoğrafına oy vererek, fotoğraftaki vatandaşın canını hiçe sayarak çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyetin bir yansıması olarak fedakarlıkla yangınla mücadele ettiğini söyledi.

Yapıcı, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Oylamada yer alan karelerin ortaya çıkmasında foto muhabirlerinin ve muhabirlerin ciddi çabası olduğunu, bazen can güvenliklerini riske attıklarını ifade eden Yapıcı, "Bunlara rağmen bu resimleri yakalayıp bizlere ulaştıran başta siz Anadolu Ajansı olmak üzere, basın mensuplarına teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." dedi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.