TED Ankara Koleji Jr. NBA BİDEV Ligi 2024-2025 Şampiyonu Oldu

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile Amerikan Basketbol Ligi (NBA) işbirliğinde düzenlenen Jr. NBA BİDEV Ligi 2024-2025 sezonunda TED Ankara Koleji, şampiyonluğa ulaştı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, BİDEV ve NBA işbirliğinde düzenlenen organizasyonun 2024-2025 sezonu, Ankara DSİ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final organizasyonuyla sona erdi.

Final maçında TED Ankara Koleji (New York Knicks), Hisar Okulları'nı (Sacramento Kings) 88-82 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı ve düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden TED Ankara Koleji kaptanı 7'nci sınıf öğrencisi Adar Kaya, organizasyonun atmosfer, özel yarışmalar ve takım formalarıyla heyecan verici ve özenli geçtiğini belirtti.

Şampiyonluk için çok mücadele ettiklerine değinen Kaya, "Özellikle final maçında, kendimizi NBA oyuncusu gibi hissettiğimizi söylemem lazım. Adil bir turnuva olduğunu ve herkesin azimle mücadele ettiğini söyleyebilirim. İzleyenlerin de keyif aldığını düşünüyorum. Bir his vardır, o kadar güzeldir ki kelimelerle ifade edemezsiniz. İşte bu turnuva, bizim için böyleydi. Basketbolun ülkemizdeki öncülerinden okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

TED Ankara Koleji Spor Koordinatörü Mehmet Murat Boz ise Ankara'da ve Türkiye'de basketbolla özdeşleşen köklü bir okulu temsil ettiklerine, basketbol sevgisini kuruldukları ilk yıllardan itibaren öğrencilere aşıladıklarına değindi.

Boz, "Bu özel turnuvayı şampiyon olarak tamamladığımız için mutluyuz. Genç sporcularımızı ve değerli antrenörlerini tebrik ediyoruz. Kusursuz organizasyon ve basketbol sevgisinin ülke genelinde yaygınlaşması yönünde değerli çabalarından ötürü tüm BİDEV ailesine teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 12 yaş altı erkekler kategorisinde İstanbul'da 30, Ankara'da 15 okul olmak üzere 45 takımı bir araya getiren Jr. NBA BİDEV Ligi'nde, normal sezonun tamamlanmasının ardından TED Ankara Koleji, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Hisar Okulları ve ALKEV Özel Okulları, Dörtlü Final'e kalmıştı.