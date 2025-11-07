TEB, Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi ile Reel Sektöre 350 Milyon Dolar Destek Sağladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yenileyerek reel sektöre 350 milyon dolar destek sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projeleri finanse etmeyi amaçlayan sendikasyon kredisi, 14 ülkeden 5'i yeni olmak üzere toplam 23 bankanın katılımıyla 500 milyon doların üzerinde talep topladı.

TEB, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle 350 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisini 1 yıl vadeli olarak yüzde 106 yeniledi. 367 gün vadeli kredinin maliyeti, dolar kısmı için SOFR+ yüzde 1,50, avro kısmı için de Euribor+ yüzde 1,25 olarak belirlendi.

Kredinin sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü BNP Paribas ve Standard Chartered Bank, ortak koordinatörlüğünü de Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD üstlendi.

Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı kapsamında projeleri finanse edecek Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi'ni ilk kez hayata geçiren banka, söz konusu kaynakların dış ticaretinin finansmanını da kapsayacak şekilde çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projelerin finansmanı ve refinansmanı'nda kullanacak.

Söz konusu çerçeve, doküman, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, enerji verimliliği, okyanusların korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi, kapsayıcı ekonomik büyüme ve eğitimde eşitlik gibi alanlarda somut katkılar sağlamayı hedefliyor.

"Türkiye ekonomisinin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, yenilenen sendikasyon kredisiyle sürdürülebilir finansman alanında Türkiye ekonomisinin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne katkı sağlamayı ve firmaların küresel rekabette ihtiyaç duydukları finansman desteğini vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Leblebici, sendikasyon kredisini 350 milyon dolar karşılığında bir tutarla, 1 yıl vadeli dilimini yüzde 106 oranında yenilediklerini vurgulayarak, "Kredinin uygun koşullarla yenilenmesi ve bu süreçte gelen yüksek talep, uluslararası yatırımcıların TEB'e ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

TEB'in Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi'ni ilk kez hayata geçirdiğini vurgulayan Leblebici, sürdürülebilir finansman alanındaki kararlılığın somut göstergesi olan Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi'yle, hem dış ticaretin finansmanını hem de çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ilkeleriyle uyumlu projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini aktardı.

Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağladıklarına işaret eden Leblebici, "Toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışıyor, sürdürülebilir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya yönelik uygulamaları destekliyoruz. Çevresel etkilerin yanı sıra toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliği konularında da duyarlı finansman anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, muhabir bankalardan gelen yüksek talebe rağmen finansman tutarını 350 milyon dolarla sınırlı tuttuklarını ifade etti.

Sürdürülebilir finansman alanında yaptıkları çalışmalarla çevresel ve sosyal etkileri gözeten, uzun vadeli değer yaratan bankacılık anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Yenidoğan, şunları kaydetti:

"İlk kez hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi'ne gelen talebin yoğunluğunu da Bankamızın sürdürülebilirlik stratejilerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüyor, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işlemle birlikte, ÇSY kriterlerini iş süreçlerimize daha güçlü biçimde entegre ederek sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz."