Üye Girişi
Haberler

TEB Girişim Bankacılığı, girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirdi

TEB Girişim Bankacılığı, girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Girişim Bankacılığıyla, girişimcileri, yatırımcıları ve ekosistemin diğer paydaşlarını bir araya getirdiği buluşma düzenledi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Girişim Bankacılığıyla, girişimcileri, yatırımcıları ve ekosistemin diğer paydaşlarını bir araya getirdiği buluşma düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi çok sayıda kurumdan temsilcilerin yer aldığı buluşma, Turcorn 100 firma kurucuları, TİM-TEB Girişim Evi firma kurucuları, yatırımcılar ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleşti.

TEB Saklıköy Formasyon Akademisinde düzenlenen ve TEB Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Turcorn 100" programı hakkında bilgi verilirken TEB'in program kapsamında sunduğu katkılar paylaşıldı.

Buluşmada, Girişim Merkezi Kurucusu Mehmet Şöhrap Sanlı moderatörlüğünde, TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GBA Başkanı Varol Civil, Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkan Yardımcısı Dr. Alp Eren Yurtseven ve Picus Kurucu Ortağı Dr. Süleyman Özarslan'ın katılımlarıyla "Turcorn Yolculuğu" paneli gerçekleştirildi.

Panelde, TEB'in de ilk ve tek banka partneri olarak yer aldığı Turcorn 100 programının aşamaları, devlet teşvikleri ve program adaylarının süreçte nasıl bir strateji geliştirmesi gerektiği konularının yanı sıra Türkiye'nin gelecekte yeni Turcorn'lar çıkarması için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

"Türkiye'nin yenilikçi potansiyelini global alana taşımaya devam edeceğiz"

Açıklamada, etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cengiz, girişim bankacılığı alanında yaptıkları çalışmaların yanı sıra vizyon, hedef ve planlarını katılımcılarla paylaştı.

TEB Girişim Bankacılığıyla Türkiye'nin yenilikçi potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkması için önemli katkılar yaptıklarına değinen Cengiz, "TEB olarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 2013'te hayata geçirdiğimiz girişim bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çalışıyoruz. Bünyesinde ayrı bir departman kurarak girişim bankacılığı hizmeti sunan ilk banka olarak, tam 10 yıldır sadece ülkemizde girişimciliğin gelişmesine değil, aynı zamanda global alanda da ekosistemin güçlenmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilerin seslerini duyurabilmeleri, yenilikçi fikirlerini ticarileştirebilmeleri, uluslararası başarı hikayeleri yazabilmeleri için gereken desteği ve kaynağı sağladıklarını vurgulayan Cengiz, girişimciliğin ve yeniliğin Türkiye ekonomisindeki rolünü daha da güçlendirme hedefiyle desteklerini daha artırarak Türkiye'nin yenilikçi potansiyelini küresel alana taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Cengiz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Turcorn 100 programının ilk ve tek banka partneri olmaktan gurur duyuyoruz. TEB olarak Turcorn adayı girişimcilere girişim bankacılığı hizmetleriyle destek vermeyi ve onların yanında olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TEB, girişim bankacılığı çatısı altında girişimcilere özel finansal ürünlerinin yanı sıra eğitim, danışmanlık, ağ kurma, yurt dışına açılma gibi finansal olmayan hizmetler sağlıyor.

Girişimcileri her aşamada desteklemek üzere kapsamlı bir program yelpazesi sunan bankanın bu programlarıyla girişimciler, iş fikirlerini gerçek dünyada uygulanabilir, sürdürülebilir ve başarılı işletmelere dönüştürmeleri için gereken her türlü desteği alabilirken, iş planlarını hayata geçirme, yatırımcılarla buluşma ve projelerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme gibi konularda da potansiyellerini açığa çıkarma imkanı buluyor. Tekno girişimciler, kadın girişimciler ve çevreci girişimciler için özel hizmetler de geliştiriliyor.

7 ilde TİM-TEB Girişim Evi bulunuyor

Ülke genelinde daha fazla girişimciye ulaşmak amacıyla temelleri İstanbul'da atılan Girişim Evi konseptini TİM işbirliğiyle Anadolu'nun farklı illerine de taşıyan TEB, bugün 7 ildeki TİM-TEB Girişim Evleri ile Türkiye'nin en yaygın ve kapsamlı girişimcilik programlarından birini yürütüyor. TİM-TEB Girişim Evlerinde teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik özgün programlar geliştirilirken, "Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı" ile sürdürülebilirlik konusunda çalışan girişimler destekleniyor.

TEB Girişim Bankacılığı ile 10 yılda 2 binden fazla girişimciye destek verildi. Destek verilen girişimlerin yüzde 40'ı İstanbul dışı 36 farklı ilden programlara katıldı. Programa katılan toplam girişimlerin yüzde 15'ini kadın girişimciler oluşturdu. Bu girişimcilerin toplam 851 milyon lira yatırım almasına ve 192 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesine aracılık eden TEB, bu yıl ise 200 erken ve ileri aşama firmaya ulaşılarak girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir bir büyüme ve gelişim sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi

Türk Ekonomi Bankası Teknoloji istanbul Ekonomi Finans Banka

12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş

 Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TUS kontenjanları açıklandı mı 2024? TUS tercih kılavuzu ÖSYM yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 19-20 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 21. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Küçükçekmece, Beykoz, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.