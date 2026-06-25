TEB'den Dünya KOBİ Günü'nde ücretsiz çek karnesi kampanyası

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Dünya KOBİ Günü kapsamında CEPTETEB İŞTE mobil uygulaması üzerinden başvuran müşterilerine ücretsiz çek karnesi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiren TEB, firmaların finansal süreçlerini dijital kanallar üzerinden hızlandıran ve kolaylaştıran kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, CEPTETEB İŞTE mobil uygulaması üzerinden talep oluşturan ve limiti bulunan KOBİ müşterileri, masrafsız çek karnesi ayrıcalığından yararlanabiliyor. Firmaların günlük bankacılık operasyonlarını cepten yönetmesini kolaylaştıran banka, söz konusu adımla dijital bankacılık adaptasyonunu güçlendirirken, müşterilerinin zamandan ve maliyetten tasarruf etmesine yardımcı oluyor.

KOBİ'lerin işlerini büyütmesine ve değişen ihtiyaçlarına çözüm sunmaya odaklanan TEB, finansmandan dijitalleşmeye, dış ticaretten sektörel danışmanlığa kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Banka, günlük nakit döngüsünü rahatlatan işletme kredilerinin yanı sıra ticari ve yatırım kredileriyle firmaların uzun vadeli büyüme hedeflerini destekliyor.

Dış ticaret finansmanı, leasing alternatifleri, yenilikçi POS çözümleri ve gelişmiş dijital bankacılık altyapısıyla işletmelerin operasyonel verimliliğini üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan banka, mobil uygulaması üzerinden sunduğu pratik çözümlerle bankacılık işlemlerine hız kazandırarak kullanıcı deneyimini zahmetsiz hale getiriyor.

Kurumsal İnternet Şubesi yenilendi

TEB, yenilediği Kurumsal İnternet Şubesi'ni yeni fonksiyonlarla zenginleştirerek dijital bankacılık deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Müşterilerin tüm finansal verilerini tek ekrandan yönetebilmesi için karşılama sayfasında hesap hareketi grafikleri ve anlık kredi teklifleri sunarak işlem onay süreçlerini sadeleştiren TEB, teşvikli İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemleri, teminat mektubu ve çek karnesi başvuruları ile rotatif ve spot kredi kullanımlarını tamamen dijitalleştiriyor. Ayrıca kurumsal müşterilerin dijital kanallar üzerinden hızlıca kart şifresi alabilmesi de sağlanıyor.

CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi, yalnızca bankacılık hizmetleriyle sınırlı kalmayarak müşterilerin iş süreçlerini destekleyen geniş bir ekosistem sunmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, muhasebe, kargo gibi birçok alanda girişimler dahil farklı iş ortaklarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde, müşterilerin bankacılık dışı ihtiyaçlarına da çözüm üretiliyor.

Ticari ve KOBİ Bankacılığı alanındaki çalışmalarıyla çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda hareket eden TEB, KOBİ'lerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına destek sağlamayı sürdürüyor. Banka, sürdürülebilirlik finansmanı kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, atık yönetimi, elektrikli ulaşım ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik dönüşüm projelerinde KOBİ'lere ve belediyelere özel finansman çözümleri sunuyor.

Söz konusu vizyon doğrultusunda banka, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yolculuğunu hızlandırmak amacıyla geliştirdiği TEB KOBİ Sürdürülebilir Finansman Ürünü ile işletmelerin sürdürülebilir yatırımlara erişimini kolaylaştırıyor ve sadece finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesine geçerek, KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak dijital dönüşüm süreçlerinde de aktif rol üstleniyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve KOSGEB işbirliğiyle hayata geçirilen projeler aracılığıyla KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik eden banka, dönüşümü destekleyen bütüncül çözümler sunuyor. "Danışman Banka" yaklaşımıyla hareket eden TEB, KOBİ'lerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanında uzun vadeli değer yaratmasına katkı sağlıyor.

Banka, Girişim Bankacılığı, Yerel Yönetimler Bankacılığı ve Altın Bankacılığı gibi uzmanlık alanlarıyla her ölçekten işletmenin geleceğe hazırlanması için inovatif ve sürdürülebilir çözümler sunmayı sürdürüyor.