TCMB Yatırımcı Günleri Düzenleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırımcı Günleri düzenleyeceğini duyurdu. İlk etkinlik 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirilecek ve enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konular ele alınacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.