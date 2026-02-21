Haberler

TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerini iptal etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin, "Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB, 20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA / Yunus Türk
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart

Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası bu adamın atılması şart
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin